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تركيا: ضبط كميات من المخدرات في عملية ضد "بي كا كا" الإرهابية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.03.2021 11:27
آخر تحديث في 12.03.2021 11:36
أرشيفية (أرشيفية)

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ضبط كمية من المخدرات والمنشطات في عملية استهدفت مصادر تمويل منظمة "بي كا كا" الإرهابية جنوب شرقي البلاد.

وقال صويلو في تغريدة عبر تويتر، الخميس، إن قوات الدرك نفذت عملية لاستهداف مصادر تمويل الإرهاب، في ولاية هكاري.

وأضاف الوزير أن العملية أسفرت عن ضبط 482 كلغم من الهيروين و65 كلغم من مادة الميثامفيتامين المنشطة.

ويستخدم إرهابيو "بي كا كا" تجارة المخدرات لتمويل نشاطاتهم الإرهابية داخل تركيا وخارجها. والمنظمة مصنفة على لوائح الإرهاب في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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