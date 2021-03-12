روسيا: جاهزون للتفاوض مع تركيا بشأن مقاتلات "سوخوي"

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، الجمعة، استعداد موسكو للتفاوض مع تركيا بشأن احتمالية توريد مقاتلات من طراز "سوخوي 57"، و"سوخوي 35" إليها.

وقالت متحدثة الهيئة، فاليريا ريشيتنيكوفا: "بالنسبة لخطط أنقرة المحتملة لشراء مقاتلات روسية من طراز (سو-57) و(سو-35)، يجدر الإشارة إلى أن الجانب التركي على علم بمواصفاتها الفنية بالكامل".

وأضافت: "في حال تلقينا طلب من تركيا لهذه الطائرات، فنحن جاهزون للمفاوضات حول هذا الشأن"، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أوضحت ريشيتنيكوفا أن روسيا سبق وأشارت إلى استعدادها للمشاركة في برنامج تطوير مقاتلة "TF-X" التركية من فئة الجيل الخامس.

وتابعت: "روسيا في وقت سابق أعلنت أنها مستعدة للنظر في إمكانية التعاون في إطار هذا البرنامج، لكن الجانب الروسي لم يتلق طلب من أنقرة بهذا الشأن، حتى الآن"، حسب المصدر ذاته.