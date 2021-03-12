وزير الدفاع التركي: احترام مصر الجرف القاري التركي في المتوسط خطوة مهمة

اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، احترام مصر الجرف القاري لتركيا خلال طرحها مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط، خطوة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال أقار، في كلمة خلال مراسم عسكرية بولاية أضنة (جنوب)، الجمعة: "موقف مصر والمستجدات الأخيرة يصبان في مصلحة البلدين ودول المنطقة".

وفي 3 مارس/ آذار الجاري، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إمكانية التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية وتوقيع اتفاق معها بهذا الخصوص.

جاء ذلك تعليقا على طرح مصر مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر المتوسط في 18 فبراير/ شباط الماضي.

وأضاف تشاوش أوغلو، حينها: "تواصل مصر احترام جرفنا القاري، ونحن نرحب بذلك".

على صعيد آخر، قال أقار: "أود التذكير بأن على الولايات المتحدة العمل مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بدلا من التعاون مع تنظيم ي ب ك الإرهابي".

وأضاف: "تقديم الولايات المتحدة الدعم لتنظيم ي ب ك الذي لا يختلف عن بي كا كا الإرهابية، بحجة محاربة داعش، ليس صائبا".

وأشار إلى مكافحة تركيا جميع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "غولن" و"بي كا كا/ي ب ك" و"داعش".

وأردف: "نحترم سيادة ووحدة أراضي جميع جيراننا، لكن لن نسمح إطلاقا بالتهديدات الإرهابية التي قد تواجهها بلادنا من المناطق المحاذية لحدودنا".

وأكد أقار مواصلة تركيا عمليات مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر عناصره داخل البلاد وخارجها.