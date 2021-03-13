القضاء التركي يأمر بحبس 4 أشخاص على صلة بـداعش الإرهابي

قررت السلطات القضائية التركية، السبت، حبس 4 وترحيل 6 من أصل 14 شخصا أوقفتهم قوات الأمن، للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، بمدينة إسطنبول.

وذكرت مصادر محلية، أن فرق مكافحة الإرهاب بإسطنبول، نفذت في 9 مارس/آذار الجاري، عمليات دهم متزامنة على أماكن في 13 قضاء بالمدينة.

وأسفرت العمليات عن توقيف 14 شخصا يشتبه في صلتهم بـ"داعش"، بينهم 7 أجانب.

وأحالت الفرق الموقوفين الـ14 على السلطات القضائية، التي بدورها قررت ترحيل 6 أجانب، وإطلاق سراح السابع.

وبخصوص الموقوفين السبعة الأتراك، قرر القضاء حبس 4 منهم على ذمة التحقيق، وإطلاق سراح البقية بشرط المراقبة القضائية.