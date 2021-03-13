تركيا: اليونان أصبحت "ملاذاً آمناً" لأعضاء تنظيم "غولن"

قال متحدث وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي إن اليونان أصبحت "ملاذاً آمناً" لأعضاء تنظيم "غولن" الإرهابي، وذلك في تصريح مكتوب قدمه الجمعة رداً على سؤال حول الأنشطة الترويجية للتنظيم الإرهابي في اليونان.

وذكر متحدث الخارجية التركية أنه جرى الترويج لتنظيم "غولن" بشكل علني في فعالية عبر الإنترنت وفي برنامج على قناة تلفزيونية.

وأضاف: "هذه الدعاية الإرهابية التي تم فيها أيضاً بث رسالة مصورة لزعيم التنظيم الإرهابي (فتح الله غولن) هي تطور خطير لا يمكن تفسيره بحرية الصحافة والتعبير".

وأكد أقصوي أن "غولن" تنظيم إرهابي دولي انقلابي مسؤول عن مقتل 251 شخصاً وإصابة أكثر من ألفين في تركيا، مشدداً أن التنظيم مصدر تهديد كبير لكل بلد ينشط فيه.

وأوضح أن تركيا تنتظر التعاون من كافة البلدان في كفاحها ضد هذا التنظيم الإجرامي.

وتابع: "أعضاء غولن يتجولون بحرية في اليونان، والمنظمات المدنية التابعة للتنظيم تمارس أنشطة دعم لصالح أعضائه الفارين".

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى "غولن"، يواصل التنظيمان الإرهابيان "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" و"د ه ك ب-ج"، أنشطتهما في اليونان.

ودعا أقصوي اليونان إلى تسليم عناصر "غولن" إلى تركيا، وتلبية طلبات أنقرة بتجميد أصولهم المالية ومنع أنشطة التنظيم الترويجية والتمويلية، وإنهاء أنشطة التنظيمات الإرهابية في البلاد.