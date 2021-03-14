أردوغان يشيد بتقدم عملية التطعيم بلقاح كورونا في بلاده

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعد من أفضل دول العالم في التطعيم بلقاح فيروس كورونا.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها أردوغان بمناسبة "عيد الطب" الذي تحتفل به تركيا في 14 مارس/آذار من كل عام.

وأوضح أردوغان أن الفضل الأكبر في نجاح عملية التطعيم، يعود للكوادر الطبية التي تناضل ليل نهار من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف أن جائحة كورونا، أظهرت مجددا مدى أهمية الاستثمار في مجال الصحة وتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع.

وأكد أن وباء كورونا يعد من أكبر الكوارث الصحية التي ضربت العالم أجمع خلال آخر قرن.

وتابع قائلا: "يستمر فيروس كورونا في تهديد العالم، وراح ضحيته أكثر من مليونين و650 ألف شخص، وقد أظهر لنا هذا الوباء مدى أهمية الاستثمار في مجال الصحة وتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع".

وأردف: "لله الحمد، لم ندع مواطنينا يذوقون مرارة عدم العثور على سيارات الإسعاف أو طردهم من أبواب المستشفيات أو الموت في دور العجزة بسبب نقص الرعاية".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أنشأت خلال فترة تفشي كورونا، 25 منشأة صحية جديدة بينها مدن طبية كبرى، مبينا أن الشعب التركي لن ينسى تضحيات الكوادر الطبية خلال الجائحة.

وأكد استمرار حكومته في مكافحة فيروس كورونا بكل حزم وإصرار، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأردف قائلا: "أدعو جميع المواطنين للالتزام بالتدابير الوقائية من أجل تخفيف أعباء كوادرنا الطبية".