الخطوط التركية تطالب القادمين إلى البلاد على متنها بملء "استمارة دخول"

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أنه يتوجب على كافة المسافرين الراغبين في زيارة تركيا، ملء "استمارة الدخول إلى تركيا" الموجودة على موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض.

جاء ذلك في بيان للشركة عبر حسابها على موقع تويتر، الأحد، بشأن الخطوة الجديدة التي تأتي في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة: "إلى عناية مسافرينا، تماشيا مع قرار السلطات الرسمية، يتوجب عليكم اعتبارا من 15 مارس/ آذار ملء استمارة الدخول إلى تركيا" الموجودة في الموقع الالكترونيhealth register الذي خصصته وزارة الصحة.

وأوضحت الخطوط التركية أن تقديم الاستثمارة ينبغي أن يتم قبل مدة أقصاها 72 ساعة من موعد السفر إلى تركيا.

وسيتم إنشاء رمز HES (الخاص بتتبع الحالة الوبائية) تلقائيًا للمسافرين بواسطة المعلومات المقدمة، كي تتمكن الجهات المعنية من الاتصال بالوافدين في حالة وجود أي تماس مع مصاب بفيروس كورونا خلال سفرهم وإقامتهم.