قوات الأمن التركي تضبط 4 من عناصر "غولن" أثناء فرارهم إلى اليونان

ألقت قوات الأمن التركية، الأحد، القبض على 4 أشخاص أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان، ومطلوبين للعدالة بتهمة الانتماء لتنظيم"غولن" الإرهابي.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، أن القوات الخاصة التركية قبضت على الأشخاص الأربعة في منطقة عسكرية بالقرب من الحدود اليونانية في ولاية أدرنة (شمال غرب).

وأوضحت أنه بعد التحري عن المشتبهين تبين لدى الأمن التركي أنهم مطلوبون للعدالة لانتمائهم لتنظيم إرهابي مسلح.

وأكدت أن القضاء التركي أمر بحبس المشتبهين على ذمة التحقيق.

وكان متحدث وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي قال الجمعة إن اليونان أصبحت ملاذًا آمنًا لأعضاء "غولن".

وذكر في بيان أن "أعضاء غولن يتجولون بحرية في اليونان، والمنظمات المدنية التابعة للتنظيم تمارس أنشطة دعم لصالح أعضائها الفارين".

ودعا أقصوي اليونان إلى تسليم عناصر "غولن"، وتلبية طلبات أنقرة بتجميد أصولهم المالية ومنع أنشطة التنظيم الترويجية والتمويلية، وإنهاء أنشطة التنظيمات الإرهابية في البلاد.