أردوغان: لا رفع لقيود كورونا قبل انخفاض الإصابات والوفيات إلى حد معين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا في البلاد بلغ 11 مليونا و500 ألف شخص، حتى اليوم.

جاء ذلك في كلمة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة بالمجمع الرئاسي بأنقرة اليوم الاثنين.

وأكد أردوغان تصميم حكومته على الارتقاء بتركيا إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي الجديد بعد جائحة كورونا.

وفيما يخص تدابير مكافحة كورونا قال: "قررنا مواصلة التدابير المطبقة حاليا في مدننا لفترة أخرى ومتابعة التطورات عن كثب".

وأضاف: "يجب علينا خفض عدد الإصابات والوفيات إلى أقل من رقم معين، قبل ذلك لا يمكن فتح كل مكان بالبلاد".

وشدد الرئيس أردوغان على أنه "لا مفر من فرض قيود جديدة" في حال عدم الالتزام بالتدابير.

وأعرب عن اعتقاده بأن المواطنين لا يبدون الحرص الكافي فيما يتعلق بمراعاة قواعد الوقاية من الفيروس، في ظل فرحتهم بإجراءات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مجددا.

وأكد أنه سيتم تشديد الرقابة بخصوص الالتزام بالتدابير، ومتابعة هذا الأمر عن كثب.

ومطلع مارس/ آذار الحالي، أعلن الرئيس أردوغان عن بدء مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل مضبوط في البلاد.

وأكد أردوغان أن قرارات تشديد أو تخفيف التدابير ستتخذ بحسب حالة التحسن أو التراجع المتعلقة بكورونا في كل ولاية.