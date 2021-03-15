أنقرة تنفي أنباء عن إغلاق السعودية للمدراس التركية مؤخراً

قالت وزارة التربية التركية، الإثنين، إن الأخبار التي تتحدث عن إغلاق السعودية للمدراس التركية على أراضيها هي أنباء "لا تعكس الحقيقة".

وحسب معلومات عزتها وكالة الأناضول إلى مسؤولين في الوزارة، فإن 26 مؤسسات تعليمية تركية في السعودية تواصل أنشطتها التدريبية والتعليمية.

وأضاف أنه توجد 34 مؤسسة تعليمية تتبع لوزارة التربية التركية في 8 مدن سعودية، و26 منها تواصل أنشطتها التعليمية بفعالية.

وأشار أن حادث الإغلاق جرى في يونيو/حزيران 2020، وأن الوزارات المعنية تتابع القضية بعناية.

وأوضح أن 8 مدارس في مكة والمدينة فقط تم إغلاقها، وأن جهود وزارتي الخارجية والتربية التركية متواصلة من أجل استئناف المدارس لأنشطتها التعليمية.