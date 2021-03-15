تركيا تطالب اليونان وإسرائيل بطلب إذنها قبل أية أنشطة تمس جرفها القاري

أخطرت تركيا، اليوم الاثنين، اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بضرورة الحصول على إذنها بخصوص الأنشطة التي تمس جرفها القاري شرقي المتوسط، على ما أفادت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر للوكالة إن الإخطار جاء عبر مذكرات احتجاج أرسلتها أنقرة لسفارات الدول الثلاث، على خلفية مرور المسار المفترض للكوابل البحرية في مشروع ربط شبكات الكهرباء بين إسرائيل واليونان وقبرص الرومية من الجرف القاري لتركيا شرقي المتوسط.

ولفتت المصادر إلى توقيع إسرائيل واليونان وقبرص الرومية، في 8 مارس/آذار الحالي، مذكرة تفاهم، لتنفيذ مشروع ربط شبكات الكهرباء للدول الثلاث، عبر كوابل بحرية، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويُطلق على المشروع اسم "EuroAsia Interconnector" ويمتد من مدينة الخضيرة في إسرائيل، عن طريق البحر، إلى قبرص الرومية، ومنها أيضا عبر البحر، إلى جزيرة كريت باليونان.

وأشارت المصادر إلى أن مسار الكوابل البحرية بين جزيرتي قبرص وكريت، يمر من الجرف القاري لتركيا، بحسب الخرائط الواردة في الوثائق المتعلقة بالمشروع.

وأكدت المصادر أنه يتعين على الأطراف المعنية الحصول على إذن من أنقرة بخصوص الأنشطة التي تمس جرفها القاري، في حال كان مد الكوابل المارة منه، يتطلب دراسة أولية وفق القانون الدولي، أو إبلاغ تركيا قبل مدة معقولة بشأن تلك الأنشطة ونطاقها في حال لم يكن يستدعي دراسة أولية.

ولفتت إلى أنه جرى التأكيد على موقف تركيا بشأن هذه النقاط من خلال مذكرات الاحتجاج المرسلة إلى الأطراف الثلاثة المذكورة.

وتطالب تركيا بعقد مؤتمر دولي حول شرقي المتوسط لإيجاد حل للقضايا الخلافية في المنطقة، وعلى رأسها رسم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الدول المتشاطئة فيها.

وتواصل اليونان وقبرص الرومية اتخاذ خطوات أحادية في شرق المتوسط وذلك قبل عقد تفاهمات مع تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، وهو ما ترفضه تركيا التي تدعو إلى ترسيم مناطق الصلاحية البحرية قبل عمليات التنقيب، بينما تؤكد أن عملياتها المتعلقة بالتنقيب عن المواد الهيدروكربونية تقتصر على جرفها القاري وهو ما ينسجم مع قانون البحار الدولي.