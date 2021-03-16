أردوغان: تلقينا طلباً من السعودية بخصوص "المسيرات" المسلحة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تلقت طلبا من السعودية بخصوص الطائرات المسيرة المسلحة.

جاء ذلك، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي البوسني ميلوراد دوديك.

وردا على سؤال حول إجراء اليونان مناورات عسكرية في جزيرة معزولة السلاح، في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات الاستكشافية بين أثينا وأنقرة، أكد أردوغان أنه "لا تغيير في موقف تركيا الحازم بهذا الخصوص وأنها لن تقدم تنازلات".

وأردف: "إلى جانب ذلك، كما تعلمون السعودية هنا، ويجري الحديث عن إجرائها مناورات مشتركة مع اليونان".

وقال: "في المقابل، طلبت الرياض طائرات مسيرة مسلحة من تركيا، أي أن الوضع باختصار كما يقول المثل.. غير معروف يد من في جيب من (معقد جدا)".

وأكد أنه لا يمكن أن تشهد المنطقة أي عملية بمعزل عن تركيا، وهي صاحبة قرار في شرق المتوسط، معربا عن أمله في أن يتم تجاوز هذه المرحلة بشكل طبيعي دون توترات.

وفيما يخص الاتصالات الدبلوماسية مع القاهرة، قال الرئيس التركي: "أعتقد أن الشعب المصري لا يختلف معنا ولا يمكن أن يختلف".

على صعيد آخر، قال الرئيس التركي إن بلاده سترسل إلى البوسنة والهرسك 30 ألف جرعة لقاح كورونا.

وأوضح أن تركيا والبوسنة والهرسك تهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليار دولار.