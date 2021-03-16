نائب أردوغان: مجزرة "حلبجة" لطخة سوداء بتاريخ الإنسانية

استذكر فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، الثلاثاء، بالرحمة ضحايا الهجوم الكيميائي على مدينة حلبجة العراقية، في الذكرى الثالثة والثلاثين للمجزرة.

وقال أوقطاي، في تغريدة على تويتر: "اليوم يصادف الذكرى الـ33 لأكبر هجوم كيميائي في تاريخ البشرية استهدف المدنيين في مجزرة حلبجة".

وأضاف: "أترحم على الذين فقدوا حياتهم في هذه المجزرة التي أصبحت لطخة سوداء في تاريخ الإنسانية، وأدين بشدة كل المجرمين وجرائمهم ضد الإنسانية".

ووقعت المذبحة أواخر الحرب الإيرانية ـ العراقية (1980 ـ 1988)، باستخدام قنابل كيميائية، استهدفت حلبجة وقرى محيطة بها، ما تسبب بمقتل 5 آلاف شخص وإصابة 10 آلاف، ويتهم نظام الراحل صدام حسين بارتكابها، لوأد تمرد قاده جلال طالباني زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني".