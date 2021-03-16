وزير خارجية اليونان: أتطلع للقاء "صديقي" تشاووش أوغلو

أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الثلاثاء، عن رغبته في لقاء نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

جاء ذلك في تصريح صحفي، عقب لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في العاصمة أثينا.

وأكد ديندياس، أن مبادئ السياسة الخارجية لليونان ملتزمة بالكامل مع القانون الدولي والقانون البحري.

وأشار إلى أن المفاوضات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين ستجرى في أثينا غدا الأربعاء، مضيفا: "أود أن ألتقي بنظيري وصديقي مولود تشاووش أوغلو، لكن بالطبع مثل هذا الاجتماع يتطلب أجواء مناسبة لكي يكون هناك جدوى من اللقاء".

وأعرب عن أمله في إيجاد أرضية مشتركة في قضية الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا واليونان في بحري إيجة وشرقي المتوسط، تقوم على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي.

وتستضيف العاصمة اليونانية أثينا، في 16 و17 مارس/آذار الجاري، الجولة الـ62 من المحادثات الاستكشافية مع تركيا، لبحث الوضع في بحري "إيجة" و"شرقي المتوسط".

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وتجاهلت أثينا حتى الآن التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.