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أقار يبحث آخر التطورات في أفغانستان مع الناتو

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.03.2021 21:51
آخر تحديث في 18.03.2021 01:03
أقار يبحث آخر التطورات في أفغانستان مع الناتو

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، آخر التطورات في أفغانستان خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن أقار شارك في اجتماع عبر الهاتف للبلدان التي أرسلت وحدات عسكرية إلى الأجزاء الشمالية من أفغانستان والتي تشرف عليها ألمانيا، وذلك في إطار قوات "الدعم الحازم".

وأضاف البيان، أن أقار تبادل خلال الاجتماع وجهات النظر وبحث آخر التطورات في أفغانستان.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، حكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة الإرهابي، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

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