مباحثات قطرية تركية لتعزيز التعاون العسكري

بحث رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم، مع رئيس هيئة العمليات التركية ارسين كايا تعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما بالدوحة، حيث يزور المسؤول العسكري التركي قطر في زيارة رسمية، غير معلنة المدة.

وجرى خلال اللقاء "مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها" بحسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.

كما حضر اللقاء كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري، في يونيو/ حزيران 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.

وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.