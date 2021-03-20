الجيش التركي يوزع مساعدات إنسانية شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مواصلة أعمالها الإنسانية في منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأضافت الوزارة في تغريدة: "نواصل رسم البسمة في وجوه أشقائنا بمنطقة عملية نبع السلام".

وأوضحت أن القوات التركية العاملة في المنطقة، وزعت مساعدات إنسانية في العديد من القرى.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض (بمحافظة الرقة)، ورأس العين (بمحافظة الحسكة) من الإرهابيين خلال العملية، ولا تزال جهودها متواصلة لحماية المدنيين شمالي سوريا، وتوفير حياة كريمة لهم.