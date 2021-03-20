الدفاع التركية: تحييد 14 إرهابيًا من "ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 14 إرهابيًا من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك"، في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات" شمالي سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة، السبت، عبر حسابها في موقع تويتر.

وقالت الوزارة إنه تم بنجاح منع محاولات هجوم على منطقتي "نبع السلام" و"درع الفرات".

وأشارت إلى تحييد 12 إرهابيًا من "بي كا كا/ ي ب ك" أثناء محاولتهم استهداف منطقة "نبع السلام".

وأكّدت أن قواتها تمكنت أيضًا من تحييد إرهابيين اثنين حاولا التسلل إلى منطقة "درع الفرات".

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، ضمنها العديد من المدن والبلدات، بينها مدينتا جرابلس والباب.

فيما أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات، لتطهيرها من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.