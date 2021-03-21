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أردوغان يعرب عن تضامنه مع مصابي متلازمة داون وأسرهم

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 21.03.2021 16:00
أردوغان يعرب عن تضامنه مع مصابي متلازمة داون وأسرهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يكن كل المحبة للمصابين بمتلازمة داون والتقدير لأسرهم.

جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان، الأحد، عبر حسابه على تطبيقي "بيب" و"تلغرام" بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة دوان الذي يصادف يوم 21 مارس/آذار من كل عام،

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "أعبر عن بالغ تقديري وحبي لجميع إخوتي وأخواتي المصابين بمتلازمة داون وأسرهم الغالية في اليوم العالمي لمتلازمة داون، والذي تم الإعلان عنه للتوعية حول ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأعلنت الأمم المتحدة، 21 مارس/آذار من كل عام، يوما عالميا لمتلازمة داون.

ومتلازمة داون هي طفرة جينية نتيجة كروموسوم زائد في خلايا الجسم، وتعتبر من الظواهر الناتجة عن خلل في الصبغيات أو المورثات، وتسبب درجات متفاوتة من الإعاقة العقلية والاختلالات الجسدية.

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