الداخلية التركية تعلن ترحيل ألفين و764 إرهابيا أجنبيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، ترحيل ألفين و764 إرهابيا أجنبيا يحملون جنسيات 67 دولة، منذ عام 2019.

وأشارت الداخلية في بيان، إلى مواصلة السلطات التركية ترحيل الأجانب الساعين للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية مثل داعش و"بي كا كا/ي ب ك".

وأوضح البيان أن السلطات التركية رحّلت خلال 2019، ألفا و595 إرهابيا أجنبيا، وألفا و19 في عام 2020.

وأضاف البيان أنه تم ترحيل 150 آخرين خلال أول شهرين ونصف الشهر من العام الجاري 2021.

ولفت البيان إلى أن عددا كبيرا من الإرهابيين الأجانب المرحّلين، يحملون جنسيات بلدان في الاتحاد الأوروبي، أبرزها فرنسا (66 إرهابيا) وألمانيا (57 إرهابيا) وهولندا (22 إرهابيا) والسويد (14 إرهابيا).