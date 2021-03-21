تركيا.. سفينتا "الفاتح" و" القانوني" تستعدان لجولة تنقيب جديدة

تستعد سفينتا "الفاتح" والقانوني" في تركيا لمواصلة العمليات الاستكشافية والتنقيب عن النفط والغاز، في شهر نيسان/أبريل القادم.

وتجري عمليات تجهيز وإعداد السفن في ميناء فيليوس، بولاية زونغولداق المطلة على البحر الأسود، من أجل عمليات التنقيب في موقع أماسرا-1.

وفي تصريحات سابقة لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أشار إلى أن هدف تركيا هو حفر ما بين 30 و40 بئرا في المنطقة في السنوات الخمسة القادمة.

وقال : "في مقدمة أهدافنا، استخراج الغاز في مئوية تأسيس الجمهورية، عام 2023".

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن سفينة التنقيب "الفاتح"، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد في موقع "تونا ـ 1" بحقل صقاريا (البحر الأسود)، باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداق.

ثم أعلن أردوغان ارتفاع التقديرات لاحقا بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز.