تركيا تستضيف مؤتمراً دولياً حول مكافحة الإرهاب

تستعد تركيا، لاستضافة النسخة الرابعة من "مؤتمر مكافحة الإرهاب وتعزيز التواصل الإقليمي"، يشارك فيه رؤساء برلمانات عديدة.

وأفاد مراسل الأناضول أن المؤتمر الذي ستستضيفه ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا، من المقرر عقده يومي 24-25 مارس/ آذار الجاري.

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر رئيس مجلس الشعب الأفغاني، مير رحمن رحماني، ورئيس المجلس الوطني الباكستاني، أسد قيصر، ورئيس لجنة الأمن والدفاع لدى البرلمان العراقي، محمد رضا الحيدر.

كما سيشارك في المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لي زهانسو، ورئيس اللجنة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النور، ورئيس اللجنة الخارجية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي.

كما يعتزم رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر، إرسال رسالة مصورة إلى المؤتمر الذي سيترأسه رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب.

ويتصدر التعاون في مكافحة الإرهاب ووباء كورونا، جدول أعمال المؤتمر.