تركيا تتسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح "فايزر – بيونتيك"

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الأربعاء، أن بلاده استلمت حتى اليوم 1.4 مليون جرعة من لقاح "فايزر - بيونتيك" الألماني الأمريكي، المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف قوجه في تغريدة عبر تويتر: "استلمنا 5800 جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك الأسبوع الماضي لاختبارها، واستلمنا أمس حوالي 750 ألف جرعة من نفس اللقاح".

وأردف أن الاختبارات الأمنية مستمرة على (لقاحات فايزر-بيونتيك التي استلمناها)، وسيتم تطعيمها لمواطنينا اعتبارا من الأسبوع القادم حسب جدول الأولويات.

وأردف: "استلمنا اليوم أكثر من 700 ألف جرعة من اللقاح، ليصبح إجمالي الجرعات التي وصلتنا منه والجاهزة للاستخدام، 1.4 مليون جرعة".

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي سيتم فيها تطعيم لقاحات "فايزر-بيونتيك" داخل تركيا، مضيفا "سيجري تطعيمها في كافة المراكز الطبية التي تمتلك ظروفا مناسبة لتخزين هذا النوع من اللقاح".