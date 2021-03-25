الأمن التركي يوقف سوريين يُشبته بانتمائهما لـداعش وبي كا كا

أوقفت السلطات التركية، الخميس، سوريين يشتبه بانتمائهما لتنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابيين، بولاية "نوشهير" وسط البلاد.

وشنت عناصر الشرطة عمليتي مداهمة في نوشهير، أسفرت عن توقيف سوريين اثنين، الأول يشتبه بانتمائه إلى تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، والثاني بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، بعد شكوى تقدمت بها طليقته.

وذكرت مصادر أن الشرطة ضبطت مسدسا فارغا ومواد رقمية متنوعة خلال عمليتي المداهمة.

وأشار إلى أن الموقوفين نقلا إلى شعبة المعابر الحدودية ومكافحة تهريب المهاجرين بالشرطة، تمهيدا لترحيلهما خارج الحدود بعد استكمال التحقيقات معهما.