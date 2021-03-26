توقيف 7 أشخاص في عملية ضد "بي كا كا" الإرهابية بإسطنبول

أوقفت فرق الأمن التركية 7 أشخاص في إطار عملية أمنية ضد منظمة "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابية في إسطنبول.

وأفادت مصادر أمنية، الجمعة، أن نيابة إسطنبول أمرت بتوقيف 9 أشخاص بينهم 8 سوريين، في إطار التحقيقات بحق الأشخاص الذين يعتقد أنهم ينشطون ضمن منظمة "بي كا كا" الإرهابية وذراعها السوري "ي ب ك".

وأشارت المصادر إلى أن فرق مكافحة الإرهاب نفذت حملة مداهمات على أماكن المطلوبين في 8 مناطق بإسطنبول.

وأوضحت أن الفرق تمكنت من إلقاء القبض على 7 مشتبه بهم، وضبط العديد من المواد الرقمية والوثائق التنظيمية، فيما لا يزال العمل جاريا لتوقيف مشتبه بهما اثنين.

ولفتت النيابة العامة في بيانها إلى تحديد هويات المشتبه بهم المطلوبين من الصور التي عثر عليها بحوزة عناصر المنظمة الذين جرى توقيفهم في عمليات أمنية سابقة، والوثائق العائدة لتنظيم "ي ب ك" التي جرى ضبطها خلال العمليات العسكرية ضد الإرهابيين في سوريا.