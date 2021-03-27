أنقرة تعيد تأهيل مستشفى ميداني تركي بمخيم للروهنغيا في بنغلاديش

انطلقت فجر السبت، من العاصمة أنقرة طائرة شحن عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية لإعادة تأهيل مستشفى ميداني تركي تضرر في حريق بأحد مخيمات لاجئي الروهنغيا في بنغلاديش.

وأفادت وكالة الأناضول أن وزارت الداخلية، والصحة، والبيئة والتطوير العمراني في تركيا، أطلقت أعمالا لتأهيل المستشفى الميداني مجددا، بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر أن طائرة شحن عسكرية من طراز "A 400M" أقلعت من مطار "أتي مسغوت"، حاملة على متنها معدات مستشفى ميداني ومساعدات طبية متوجهة إلى بنغلاديش.

وأوضح أن الطائرة تحمل على متنها إلى جانب المساعدات الطبية، 22 طاقما من إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، ووزارة الصحة.

والثلاثاء، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مصرع أكثر من 15 شخصا، إثر الحريق الذي اندلع في أحد مخيمات لاجئي الروهنغيا بمنطقة كوكس بازار الحدودية، جنوبي بنغلاديش.

فيما أفاد الهلال الأحمر التركي أن الحريق اندلع في مخيم للاجئي الروهنغيا في بنغلاديش الإثنين، وأدى إلى تدمير 10 آلاف مأوى، وتضرر أكثر من 55 ألف لاجئ.

وتعتبر ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" جاؤوا من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".

ومنذ أغسطس/ آب 2017، تسببت حملات القمع الوحشية التي يشنها الجيش ومليشيات بوذية متطرفة ضد الأقلية المسلمة بإقليم أراكان في ميانمار، في تعذيب وقتل آلاف الرجال والنساء والأطفال المسلمين، وفق مصادر محلية ودولية.