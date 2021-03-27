حرس الحدود البلغاري يجبر طالبي لجوء على العودة إلى تركيا

ضبطت قوات الدرك التركية، السبت، 7 طالبي لجوء أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب على يد قوات حرس الحدود البلغارية وأجبروا على العودة إلى تركيا.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر في قيادة قوات الدرك بولاية قرقلار إيلي (شمال غرب) الحدودية مع بلغاريا، إنها تلقت بلاغا بوجود طالبي لجوء في قرية "قزلجق".

وذكرت المصادر أن قوات الدرك توجهت إلى القرية إثر البلاغ وضبطت 7 طالبي لجوء يحملون جنسيات فلسطين وتونس وسوريا.

وأضافت أن طالبي اللجوء نقلوا إلى قيادة قوات الدرك في الولاية، بعد إخضاعهم لفحوصات طبية في المستشفى التعليمي للبحوث الحكومي.

وفي إفاداتهم لدى الدرك، قال طالبو اللجوء إن قوات حرس الحدود ألقت القبض عليهم، وأجبرتهم على العودة إلى الأراضي التركية بعد ضربهم، ومصادرة أغراضهم.

وبعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، أحيل طالبو اللجوء إلى مديرية الهجرة بولاية قرقلار إيلي.