البوسنة تستلم لقاحات كورونا تبرعت بها تركيا

وصلت، الأحد، إلى العاصمة سراييفو شحنة لقاحات مضادة لفيروس كورونا تبرعت بها تركيا للبوسنة والهرسك، في إطار التضامن لمكافحة الفيروس.

وبلغ عدد جرعات لقاح سينوفاك الصيني التي تبرعت بها تركيا، 30 ألفا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعد أعضاء المجلس الرئاسي البوسني خلال زيارتهم إلى أنقرة يوم 16 مارس/آذار الجاري، بتقديم كمية من اللقاحات المضادة لكورونا.

وتم نقل اللقاحات عبر طائرة إسعاف إلى مطار العاصمة البوسنية الدولي.

وفي تصريح صحفي شكر وزير الأمن البوسني سيلمو جيكوتيك لدى استقبال شحنة اللقاحات، الرئيس أردوغان والشعب التركي.

وأكد أن تركيا وقفت وتواصل الوقوف إلى جانب الشعب البوسني

من جانبه أشار مستشار رئيس المجلس الرئاسي البوسني بوسكو توميك، إلى أهمية المساعدة التركية المقدمة لبلاده في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النظام الصحي في البوسنة والهرسك.

وتابع قائلا: "نشكر تركيا على هذه المساعدة ونؤكد على أهميتها على اعتبار أن هذه اللقاحات ستساهم في إنقاذ حياة المواطنين".

بدوره قال مستشار السفارة التركية في البوسنة أوزغور شاهين، إن بلاده ستواصل دعم البوسنة الهرسك في كفاحها ضد كورونا.

وأعلنت رئاسة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك، أن اللقاحات سيتم نقلها إلى مخزن في مدينة موستار بعد الانتهاء من الإجراءات الجمركية.

يذكر أن البوسنة والهرسك سجلت حتى اليوم 162 ألفا و32 إصابة، و6 آلاف و220 وفاة بفيروس كورونا.