التركي جميل تشوبان يرعى قطيعه بمساعدة طائرة مسيرة

يستعين الراعي جميل تشوبان في قضاء بودروم بولاية موغلا التركية، بطائرة مسيرة (درون) لمراقبة وتوجيه قطيعه المكون من 600 رأس ماعز.

ويعمل تشوبان البالغ من العمر 41 عاما، منذ سنوات طويلة في تربية الماشية.

ولكثرة عدد القطيع، قرر تشوبان الاستعانة بالدرون لمراقبة مواشيه في المراعي الواسعة.

وقال تشوبان إن سكان قريته يلقبونه بـ"الراعي التكنولوجي" لاستخدامه الدرون في مراقبة القطيع.

وأكد أنه يحب العمل في رعي المواشي منذ سنوات طويلة، معربا عن سروره من عمله.

وتابع: "بفضل الدرون أستطيع مراقبة القطيع وأتوجه مباشرة عبر دراجتي النارية لإعادة المواشي التائهة إلى المرعى".

ولفت إلى أنه اشترى الدرون عبر الإنترنت وتعلم طريقة استخدامها.