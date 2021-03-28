جامعة إسطنبول التقنية تطور كرسيا متحركا ذاتي القيادة

طورت جامعة إسطنبول التقنية "İTÜ" كرسيا متحركا ذاتي القيادة، عبر استخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة ذوي الإعاقة.

وأثمرت جهود فولكان سيزر، عضو الهيئة التدريسية في قسم هندسة التحكم والأتمتة بكلية الكهرباء والإلكترونيات، مع طلابه، تطوير هذا الكرسي المتحرك المستقل بالكامل، بعد أعمال استمرت 3 أعوام.

ويهدف مشروع الجامعة التركية إلى تسهيل استخدام الكرسي المتحرك لذوي الإعاقة وكبار السن الذين يجدون صعوبة في المشي.

والكرسي ذاتي القيادة، وبعد إدخال ذوي الإعاقة وجهاتهم المطلوبة، يبدأ الكرسي بالتحرك إلى هدفه دون أن يصطدم بالعقبات الموجودة في الطريق عبر استخدام حلول الذكاء الاصطناعي.

وقال سيزر إن المشروع لقي دعم "هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية" (توبيتاك/ رسمية).

وأضاف أنه بعد إدخال أمر الحركة ونقطة الوصول، يتولى الكرسي المهمة والتخطيط للمسار من خلال تحليل المخاطر المحيطة باستمرار.

وأشار إلى أن الكرسي يقوم بإجراء جميع حسابات التحكم اللازمة لتنفيذ الخطة ويجعل التنقل آمنا.

وختم سيزر قائلا: "هدفنا تسهيل حياة المواطنين المعوقين وكبار السن غير القادرين على المشي".