رئيس الشؤون الدينية التركي يزور اعتصام "أمهات ديار بكر"

أجرى رئيس الشؤون الدينية التركي، الأستاذ الدكتور علي أرباش، الأحد، زيارة إلى الأمهات المعتصمات أمام مبنى حزب الشعوب الديمقراطي بولاية "ديار بكر" جنوب شرقي البلاد، للمطالبة باسترداد أولادهن من منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

ورافق أرباش خلال زيارته، زوجته سحر أرباش، ووالي ديار بكر، منير قارال أوغلو، وبرلمانيون من حزب العدالة والتنمية.

والتقى أرباش الأسر المعتصمة، وقدّم لها الزهور، معربا عن تضامنه معهم.

وفي تصريحات صحفية، قال أرباش إن زيارته هذه "تهدف إلى تقاسم آلام الأمهات والآباء المشاركين في الاعتصام".

وأعرب عن أمله في أن "تلتقي جميع الأسر المعتصمة، أولادها، في أقرب وقت".

وبدأ اعتصام الأمهات في 3 سبتمبر/ أيلول 2019، وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان، عن دعمه للأمهات المعتصمات في أكثر من مناسبة، فضلا عن دعم الوزراء والسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من كافة فئات المجتمع.

ويحظى الاعتصام أيضا بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا الأمهات المعتصمات.