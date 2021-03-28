شاحنات مساعدات إنسانية من بورصة التركية إلى سوريا

خرجت 7 شاحنات من ولاية بورصة، غربي تركيا، متجهة إلى الأراضي السورية، وتحمل على متنها مساعدات إنسانية للنازحين.

المساعدات التي تضمنت مواد غذائية، وملابس، ومنظفات وطحين، جمعت بإشراف بلدية بورصة الكبرى، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH".

وفي كلمة، الأحد، خلال مراسم توديع شاحنات المساعدات، أعرب علي نور آقطاش، رئيس بلدية بورصة الكبرى، عن شكره لجميع من ساهم في جمع المساعدات "التي ستقدّم للمظلومين".

وأضاف أن تركيا بمثابة بر الأمان للمظلومين والأيتام والغرباء.

واختتمت مراسم توديع شاحنات المساعدات، بالدعاء.