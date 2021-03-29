أردوغان: سنضمن تنفيذ البرامج الإصلاحية وفق جداول زمنية محددة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستضمن تنفيذ البرامج الإصلاحية وفق الجداول الزمنية المحددة لها.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الاثنين.

وقال أردوغان: "سنضمن تنفيذ البرامج الإصلاحية الاقتصادية والقضائية وفق الجداول الزمنية المحددة".

وأضاف أن بلاده ستواصل المضي نحو تحقيق أهدافها المنشودة عبر بنيتها التحتية القوية وقدراتها الإنتاجية المتزايدة ومواردها البشرية الناشطة واقتصادها المقاوم للصدمات.

وشدد على ضرورة مشاركة جميع الأطياف والشرائح في إعداد الدستور الجديد لتركيا.

وأشار أردوغان إلى أن الدستور الجديد سيتيح الفرصة لتمكين وتعزيز النظام الرئاسي القائم في البلاد.

ولفت إلى أن المكتسبات التي حققتها تركيا خلال السنوات الماضية، عائدة إلى مدى تمسكها بمبدأ التغيير والإصلاح.

وتابع قائلا: "إعداد دستور جديد للبلاد سيكون من أهم الحزم الإصلاحية، لأن الدستور الجديد الذي نعد به شعبنا سيركز على إعلاء شأن الإنسان، فالدساتير الماضية التي أُعدّت في ظل الانقلابات لم تلب طموحات مواطنينا".

وأكد أن الدستور الجديد سيعكس تطلعات جميع مواطني الجمهورية التركية البالغ عددهم 84 مليون نسمة.

وأردف: "انطلاقا من هذا المفهوم، ندعو جميع الأحزاب السياسية والمنظمات المعنية للمشاركة في إعداد هذا الدستور".