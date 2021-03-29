أردوغان يعلن إجراءات احترازية ضد كورونا في رمضان

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن حزمة تدابير وقائية جديدة ضد فيروس كورونا، التي ستطبق في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أنه لن يتم تنظيم فعاليات الإفطار والسحور الجماعية في عموم تركيا خلال شهر الفضيل.

ولفت إلى أن عمل المطاعم خلال شهر رمضان سيقتصر على خدمة إيصال الطلبات إلى المنازل.

وأوضح أردوغان أنه سيتم فرض حظر تجول نهاية الأسبوع في عموم البلاد خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن حظر التجول في الولايات المندرجة ضمن الفئة الحمراء (الأكثر خطورة) سيُطبق يومي السبت والأحد بشكل كامل (في رمضان وغير رمضان).

وأكد أردوغان أن حظر التجول بين التاسعة مساء والخامسة صباحا سيستمر في عموم تركيا على مدار الأسبوع.