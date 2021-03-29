بدء السفر بالهويات بين تركيا وأذربيجان اعتباراً من 1 أبريل

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن البروتوكول الموقع مع الجانب الأذربيجاني بشأن السفر بين البلدين باستخدام البطاقات الشخصية (الهويات)، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل / نيسان القادم.

وأكدت الوزارة في بيان، الاثنين، اكتمال عملية الموافقة الداخلية للبروتوكول في كلا البلدين.

وأوضحت أن البروتوكول سيتيح للمواطنين الأتراك والأذربيجانيين السفر بين البلدين باستخدام البطاقات الشخصية (الهويات)، دون الحاجة إلى إبراز جوازات السفر.

وأشارت إلى أن دخول البروتوكول حيز التنفيذ سيعزز أواصر الأخوة المتينة بين البلدين.

يذكر أن تركيا وأذربيجان وقعتا على البروتوكول المذكور في 10 ديسمبر / كانون الأول 2020، بالعاصمة باكو.

كما تجدر الإشارة إلى أن تركيا لديها اتفاقيات مماثلة لحرية التنقل عبر البطاقات الشخصية فقط مع جمهورية شمال قبرص التركية؛ وأوكرانيا، ومولدوفا؛ وجورجيا.