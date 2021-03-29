"هوالسان" التركية تطور جهاز محاكاة للتدريب على اكتشاف أعطال مقاتلات "إف 16"

طور مهندسو شركة "هافيلسانHAVELSAN"التركية للأنظمة الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات، جهاز محاكاة للتدريب على اكتشاف أعطال الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" والمساهمة في إصلاحها.

وقال أويار، إن الطائرات "إف 16" تشكل القوة الضاربة الأكثر أهمية في سلاح الجو التركي. وأشار أن جهاز المحاكاة الذي جرى تطويره، يوفر الجاهزية العالية ويرفع مستوى تدريب أفراد صيانة مقاتلات "إف 16" إلى أعلى المستويات ما يوفر دعمًا مهمًا للقوات الجوية. وذكر أويار أن هافيلسان وفرت في المرحلة الأولى من المشروع أجهزة محاكاة عملياتية متعددة المهام ومدربين فنيين للأسلحة، لإعداد الطيارين من أجل القيام بمهام التدريب القتالي.

ذكر أويار أن هوالسان وفرت في هذا السياق 6 أجهزة محاكات للتدريب و20 مدربًا فنيًا، ومكنت القوات الجوية من امتلاك بنية تحتية مهمة على مستوى العالم في مجال أجهزة المحاكاة، لصالح 6 قواعد للطائرات النفاثة المقاتلة في تركيا.

وأوضح أويار أن هوالسان أنشأت بنية تحتية لتنفيذ التدريبات والمناورات العسكرية الكبيرة والشاملة في بيئة محاكاة، من خلال ربط أجهزة المحاكاة المنشورة في قواعد الطائرات النفاثة ببعضها البعض.

وذكّر أويار أن هوالسان، وفي المرحلة الثانية من المشروع، طورت حلولاً تدريبية لفنيي صيانة الطائرات، وقال: تعتبر مقاتلات "اف 16"، إحدى أهم القوى العسكرية الضاربة في سلاح الجو التركي، لذلك، يجب أن يكون الطيارون دائمًا مدربين وعلى أهبة الاستعداد، والطائرات جاهزة على الدوام لأداء مهامها القتالية بشكل فعال.

وتابع: في المرحلة الثانية من المشروع، قمنا بتطوير البنية التحتية التدريبية اللازمة لاكتشاف الأعطال في طائرات "اف 16" بهدف إصلاحها في أسرع وقت ممكن. عندما يواجه الطيارون عطلًا أثناء رحلتهم، يقومون بتسليم المقاتلة إلى فنيي صيانة الطائرات مع المعلومات الأولية حول العطل حيث يقوم فنيو صيانة الطائرات بتحديد الأعطال وإصلاحها في أسرع وقت ممكن. تم تطوير جهاز محاكاة التدريب لاستكشاف الأعطال وإصلاحها لهذا الغرض. لقد طورنا هذا الجهاز اعتمادًا على خبرات مهندسينا وفنيي صيانة الطائرات التابعين لقيادة القوى الجوية التركية، من الذين لديهم أهم المعلومات حول أبرز الأعطال.

وأشار أويار إلى أن المقاتلة "اف 16" تعتبر من المقاتلات المعقّدة جدا ولها عدد كبير من العيوب، وقال: عندما يتم الإبلاغ بوجود عطل، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً جدًا حتى يتمكن فنيو صيانة الطائرات من تحديد مكان حدوث هذا العطل.

وتابع: قمنا بتطوير جهاز المحاكاة لاكتشاف الأعطال الأكثر شيوعًا في المقاتلة. تمت محاكاة ما يقرب من ألف عطل لتدريب الفنيين على اكتشاف الأخطاء وإصلاحها. لقد وفر جهاز المحاكاة المشار إليه، فرصة مهمة لقيادة القوات الجوية لتدريب فنيي صيانة الطائرات ورفع مستوى جاهزيتهم.

وحول طريقة عمل جهاز المحاكاة قال أويار: يجلس فني صيانة الطائرات في قمرة القيادة الخاصة بجهاز المحاكاة كما هو الحال في البيئة الحقيقية للطائرات، ويجري بعض الاختبارات في قمرة القيادة، ويضع بعض التوقعات حول ماهية الأعطال وفقًا للنتائج التي يوفرها جهاز المحاكاة. في كثير من الأحيان، يقوم الفني بإجراء قياسات إضافية على الطائرة الحقيقية ويضطر إلى فك بعض القطع والأجهزة في الطائرة بغرض اختبارات الإصلاح. الجهاز يساعد فنيي صيانة الطائرات على فك وتركيب الأجهزة المطلوبة وأخذ القياسات اللازمة في بيئة افتراضية.

وذكر قوراي أويار أن تطوير جهاز المحاكاة يعتبر في مرحلته النهائية، وأنهم يخططون لتسليم الإصدارات النهائية من الجهاز لقيادة القوات الجوية التركية بحلول نهاية العام الجاري.

وأكد أويار أن تطوير جهاز المحاكاة جرى بالكامل باستخدام موارد محلية، وأن هوالسان تعمل في هذه المرحلة أيضًا على تسويق الجهاز لدى مستخدمي مقاتلات "اف 16" حول العالم.

وأشار أويار أن هوالسان تعمل على زيادة حصتها في مجال توفير أجهزة التدريب الحربية في السوق العالمية، وهي على اتصال حاليًا مع الشركة المصنعة للطائرات "اف 16" وكذلك مع عدد من مستخدمي هذه المقاتلة في مختلف بلدان العالم.