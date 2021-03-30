القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

تركيا تطلق عملية "أرن 12" ضد "بي كا كا" الإرهابية جنوب شرقي البلاد

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 30.03.2021 11:59
آخر تحديث في 30.03.2021 12:07
تركيا تطلق عملية أرن 12 ضد بي كا كا الإرهابية جنوب شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، انطلاق عملية "أرن 12" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في ولايتي شرناق وسيرت جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن ألفا و317 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية.

وأضاف البيان أن العملية تهدف لاجتثاث العناصر الإرهابية في الولايتين المذكورتين.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أطلقت سلسلة عمليات "أرن" عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير الماضي.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستضمن تنفيذ البرامج الإصلاحية...
مختارات