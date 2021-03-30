تركيا تطلق عملية "أرن 12" ضد "بي كا كا" الإرهابية جنوب شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، انطلاق عملية "أرن 12" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في ولايتي شرناق وسيرت جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن ألفا و317 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية.

وأضاف البيان أن العملية تهدف لاجتثاث العناصر الإرهابية في الولايتين المذكورتين.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أطلقت سلسلة عمليات "أرن" عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير الماضي.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.