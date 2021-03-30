وزير الصناعة التركي: بلدنا ضمن 10 دول منتجة لـالغرافين

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن تركيا تأتي ضمن الدول العشرة في العالم المنتجة لمادة الغرافين.

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، خلال افتتاح منشأة لإنتاج الغرافين في العاصمة أنقرة.

وأوضح ورانك أن افتتاح المنشأة لإنتاج الغرافين في تركيا بتكلفة منخفضة وصديقة للبيئة، سيمكن البلاد في أن تكون واحدة من أهم مراكز إنتاج الغرافين في العالم.

وأضاف أن المنشأة محلية ولا تعتمد على الخارج من حيث أجهزة الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة، وذلك بفضل دراسات البحث والتطوير والكفاءة التي اكتسبتها.

الغرافين مادة شفافة ومرنة اكتشفت بداية القرن الواحد والعشرين، وتتكون من طبقة وحيدة من ذرات الكربون، وتعتبر أقوى من الألماس وموصلا فائقا للكهرباء والحرارة أفضل من أي مادة أخرى.

وتم اكتشاف الغرافين عام 2004، على يد باحثين من أصول روسية في جامعة مانشستر البريطانية، هما "أندريه غايم" و"قنسطنطين نوفيسلوف"، اللذين حازا جائزة نوبل في الفيزياء عن اكتشافهما لتلك المادة، علاوة على حصولهما على لقب "فارس" من ملكة بريطانيا.

ومنذ ذلك الحين، يُعرف الغرافين بأنه "المادة العجيبة"، لما لها من استخدامات مستقبلية واعدة، إذ تعادل قوة طبقة رقيقة جدا منها قوة الحديد وتفوقها في بعض الأحيان، كما أنها أكثر صلابة من الفولاذ بـ200 مرة.

ودخلت الغرافين في صناعة السيارات والطائرات والأسنان المستعارة، كما دخلت المادة بالفعل في صناعة مضارب التنس وألواح التزلج وألواح الطاقة الشمسية.

وقد تحدث مادة الغرافين ثورة في عالم الدواء أيضا في المستقبل، بحسب باحثين كما قد يسمح تطور تقنيات النانو تكنولوجي في استخدامها في علاجات مرضى السرطان وأمراض مثل الشلل الرعاشي.