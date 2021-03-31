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تركيا.. القبض على عضو بـ"داعش" الإرهابي مدرج على "النشرة الحمراء"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 31.03.2021 18:23
آخر تحديث في 31.03.2021 21:54
تركيا.. القبض على عضو بـداعش الإرهابي مدرج على النشرة الحمراء

ألقت قوات الأمن التركية الأربعاء، القبض على عضو بتنظيم "داعش" الإرهابي، مدرج على "النشرة الحمراء" وبحوزته هوية مزورة في العاصمة أنقرة.

وذكرت مصادر أمنية، أن الفرق الاستخبارات بمديرية أمن أنقرة، وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام، تابعت دخول الإرهابي "بي آي" المدرج على اللائحة الحمراء، إلى تركيا بطريق غير قانونية قادماً من سوريا.

وأوضحت المصادر أنه ثبت أن المطلوب كان قد توجه إلى سوريا قادماً من كازاخستان في 2013، وانضم إلى تنظيم "داعش"، ونشط في مناطق الاشتباكات، وقدم دعم لوجستي للمقاتلين الأجانب الذين كانوا يرغبون في التوجه إلى سوريا للانخراط في صفوف "داعش".

وأشارت المصادر أن فرق العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، أوقفت سيارة أجرة غير مرخصة كانت تنقل الإرهابي إلى أنقرة، وألقت القبض عليه وعلى سائق السيارة.

وتبين أن الإرهابي يحمل هوية مزورة باسم شخص آخر.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الأمن ضبطت مواد رقمية بحوزة الإرهابي، وأن إجراءات التحقيق معه جارية.

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