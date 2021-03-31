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رئيس الصناعات الدفاعية التركية: نستعد لأن نكون لاعبا مهما في القطاع

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 31.03.2021 12:10
آخر تحديث في 31.03.2021 12:15
رئيس الصناعات الدفاعية التركية: نستعد لأن نكون لاعبا مهما في القطاع

قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إن بلاده تستعد لأن تصبح لاعبا مهما في مجالات التكنولوجيا والصناعات الدفاعية.

جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء، في اجتماع لجمعية المصنّعين في قطاعي الدفاع والطيران (SASAD)، بمشاركة ممثلي الشركات الرائدة في صناعات الدفاع.

وأكد دمير أن العمل على مستقبل الصناعات الدفاعية مستمر بشكل سريع بالتعاون مع جميع شركاء القطاع.

وأشار إلى أن الظروف الحالية تتطلب أن تكون تركيا قوية في هذا المجال وباستخدام مواردها الخاصة.

وأضاف أن بلاده تواصل المسيرة بما يتماشى مع الأهداف المخطط لها.

ولفت إلى أن تركيا بتحقيقها التقدم في عدد من المجالات خلال السنوات الأخيرة جعلها في مصاف الدول الرائدة.

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