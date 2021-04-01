الرئيس الأذربيجاني يقلد سلجوق بيرقدار وسام "قره باغ"

قلّد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، المدير التقني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار، وسام "قره باغ".

جاء ذلك خلال استقبال علييف، لبيرقدار وخلوق غورغون، رئيس المجلس الإداري لشركة "أسيلسان" التركية المتخصصة بالصناعات العسكرية، على هامش زيارتهما إلى باكو.

وعقب اللقاء، قلّد علييف، بيرقدار وسام "قره باغ" الذي طرح مؤخراً لتكريم من ساهموا في تحرير الإقليم من أرمينيا.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال بيرقدار: "سنواصل العمل من أجل مستقبل الشعب الواحد في البلدين"، في إشارة إلى الشعبين التركي والأذربيجاني.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار إثر نصر حققته أذربيجان في عمليتها العسكرية التي انطلقت لتحرير إقليم "قره باغ" في 27 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه بعد قرابة 3 عقود على احتلاله.

وكانت مسيرات "بيرقدار" التي اشترتها أذربيجان من تركيا، ساهمت بدور كبير في قلب موازين القوى لصالح أذربيجان، ضد أرمينيا، خلال معارك "قره باغ".