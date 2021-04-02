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تركيا تبدأ التطعيم بلقاح "فايزر ـ بيونتيك" المضاد لكورونا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 02.04.2021 14:05
آخر تحديث في 02.04.2021 15:12
تركيا تبدأ التطعيم بلقاح فايزر ـ بيونتيك المضاد لكورونا

باشرت تركيا، الجمعة، التطعيم بلقاح "فايزر ـ بيونتيك" الأمريكي الألماني، المضاد لفيروس كورونا.

وبدأت تركيا التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح، في عموم البلاد، بحسب مصادر طبية.

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، تسلم بلاده 2.8 مليون جرعة من لقاح "فايزر ـ بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح الوزير، في بيان أن العدد الكلي للجرعات سيرتفع إلى 4.5 ملايين في غضون 10 أيام.

وأطلقت تركيا حملة تطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدءا بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تطعيمها.

وفي 25 مارس/ آذار الحالي، أعلن قوجة، تطعيم أكثر من 14 مليون شخص بلقاح كورونا.

وحتى مساء الخميس، بلغ إجمالي عدد إصابات كورونا في تركيا 3 ملايين و357 ألفا و988، تعافى منهم 3 ملايين و35 ألفا و43، وتوفي 31 ألفا و713، بحسب وزارة الصحة.

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