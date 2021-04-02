شاحنات مساعدات إنسانية من تركيا إلى إدلب السورية

أرسلت جمعيات خيرية تركية، الجمعة، 8 شاحنات مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وتضم المساعدات ملابس ودقيق (طحين) وعبوات مياه، وأنواع مختلفة من المواد الغذائية جمعتها عدة جمعيات خيرية.

وقد وصلت المساعدات إلى الجانب السوري، وستوزع في وقت لاحق على المحتاجين في ريف إدلب.

وخلال السنوات الماضية نزح ملايين المدنيين بسبب قصف النظام السوري مدنهم، إلى المناطق القريبة من الحدود التركية السورية في إدلب، حيث اضطرت مئات آلاف العائلات للسكن في خيام بعد ما عجزت عن تأمين بيوت تؤويهم.

وتعاني المخيمات المذكورة من انعدام البنية التحتية، فضلا عن تحولها إلى برك من الوحل في فصل الشتاء، حيث تبدأ الخيام بتسريب مياه الأمطار بعد تعرض أقمشتها للاهتراء بسبب حرارة الصيف.

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، تواصل منظمات ومؤسسات وجمعيات تركية تقديم المساعدات للأسر السورية المحتاجة، كإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، والهلال الأحمر، وهيئة الإغاثة الإنسانية "İHH"، وجمعية "صدقة طاشي"، وغيرها.