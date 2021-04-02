طائرة مساعدات تركية ثانية تغادر لنجدة لاجئي الروهنغيا

أرسلت تركيا طائرة شحن عسكرية هي الثانية محملة بمساعدات طبية لإعادة تأهيل مستشفى ميداني تضرر في الحريق الذي دمر أحد مخيمات اللاجئين الروهنغيا في بنغلاديش.

وأطلقت وزارات الداخلية والصحة والبيئة والتطوير العمراني التركية، حملة بهدف إرسال المساعدات إلى المخيم المنكوب.

وفي هذا الإطار، انطلقت طائرة الشحن العسكرية الثانية من أنقرة الخميس، وعلى متنها معدات طبية وخيام و50 سريرا طبيا، إلى جانب كادر من وزارة الصحة يضم 13 موظفا، متجهة إلى بنغلاديش.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أرسلت تركيا أول طائرة مساعدات لتأهيل المستشفى الميداني مجددا، وعلى متنها معدات طبية وكادر من 22 موظفا من وزارة الصحة، وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، ومؤسسة الإسكان التركية "توكي".

واندلع حريق في 23 مارس، داخل مخيم للاجئي الروهنغيا بمنطقة كوكس بازار الحدودية جنوبي بنغلاديش، أدى إلى مصرع 15 شخصا وتدمير 10 آلاف مأوى وتضرر أكثر من 55 ألف لاجئ، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهلال الأحمر التركي.

ويقيم في بنغلاديش أكثر من مليون لاجئ من الروهنغيا في مخيمات مدينة "كوكس بازار"، أكبر مخيم للاجئين في العالم.

ولا يزال نحو 600 ألف من الروهنغيا يعيشون في ميانمار، لكن دون حقوق المواطنة.