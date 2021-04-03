أردوغان يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الفصح

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رسالة تهنئة إلى جميع المسيحيين بمناسبة عيد الفصح.

وقال أردوغان "أتقدم بخالص التهنئة لمواطنينا المسيحيين من مختلف الكنائس والجماعات، بمناسبة عيد الفصح، الذي يعد أحد أهم الأعياد (لدى المسيحيين)"، بحسب الرسالة التي نشرتها دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية.

وأضاف أردوغان أن "لوحة الفسيفساء الثرية التي يشكلها كل فرد من شعبنا، تعد مثالا استثنائيا للعالم، فيما يتعلق بالعيش المشترك بسلام وحرية وعلى أساس الاحترام المتبادل".

وختم رسالته بالقول "أهنئ مرة أخرى جميع المسيحيين بعيد الفصح وفي مقدمتهم مواطنونا المسيحيون، وأتمنى لهم دوام الصحة والعافية".