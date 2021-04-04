تركيا.. أردوغان يترحم على مؤسس "الحركة القومية"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالرحمة للرئيس المؤسس لحزب الحركة القومية التركي ألب أرسلان توركيش، في الذكرى الـ24 لوفاته.

وقال أردوغان في تغريدة عبر تويتر، "أستذكر بالرحمة والاحترام الرئيس المؤسس لحزب الحركة القومية المرحوم ألب أرسلان توركيش، الذي لن يُنسى أبدًا بفضل ولائه للشعب التركي وهذه الأراضي، في الذكرى الـ24 لوفاته".

وتمنى أردوغان من الله أن يجعل الجنة مثوى لتوركيش.

ويعد توركيش من الشخصيات العسكرية والسياسية المعروفة في تركيا، وولد في عاصمة جمهورية قبرص التركية لفكوشا يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1917 وتوفي بأنقرة يوم 4 أبريل/ نيسان من عام 1997.