تركيا.. تحضيرات لطرح مناقصة قناة إسطنبول المائية

قال وزير النقل والبنى التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، إنهم يواصلون التحضيرات لطرح مناقصة إنشاء قناة إسطنبول المائية.

وشدد في تصريحات، الأحد، على أهمية القناة بالنسبة لتركيا، مبينا أنها ستجعل من إسطنبول مركزا تجاريا عالميا.

وأضاف أن قناة إسطنبول "مشروع يمثّل رؤية تركيا"، وأنها أحد أكبر المشاريع حول العالم.

وأشار إلى موافقة بلاده مؤخرا، على خطط تطوير القناة، لافتا إلى اكتمال تحضيرات المشروع من الناحية المعمارية.

وأوضح أن التحضيرات متواصلة لطرح مناقصة القناة، مؤكدا اعتزامهم البدء فيها "قريبا جدا"، دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

وتعتزم تركيا شق "قناة إسطنبول المائية" في الجانب الأوروبي من المدينة، بعد أن تحول مضيق البوسفور في إسطنبول، إلى أحد أكثر المضائق البحرية حساسية بالنسبة لسفن شحن البضائع، نتيجة الازدحام المروري الحاصل فيه.

وتربط القناة البحر الأسود شمال إسطنبول ببحر مرمرة جنوبا، وتقسم الجزء الأوروبي من المدينة إلى قسمين جاعلة من الجزء الشرقي من القسم الأوروبي جزيرةً وسط قارتي آسيا وأوروبا.