تركيا.. ضبط 109 مهاجرين غير نظاميين خلال توجههم لإيطاليا

ضبطت القوات التركية، الأحد، 109 مهاجرين غير نظاميين كانوا بصدد التوجه إلى إيطاليا.

جاء ذلك خلال عملية نفذتها قيادة قوات حرس الحدود التركية (الجندرما) في قضاء أورلا بولاية إزمير (غرب)، بالتنسيق مع خفر السواحل وجهاز الاستخبارات، عقب تلقيها بلاغاً بوجود مجموعة من المهاجرين يعتزمون التوجه إلى إيطاليا، بطرق غير قانونية.

وأسفرت العملية عن ضبط 109 مهاجرين غير نظاميين، يحملون الجنسيات الأفغانية والإيرانية، بينهم سيدات حوامل وأطفال.

ونقل المهاجرون غير النظاميين إلى مركز إدارة الهجرة في الولاية، عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

كما أوقفت السلطات التركية، 4 مشتبه بهم في تنسيق انتقال المهاجرين غير النظاميين، إلى أوروبا بطرق غير قانونية.

وأفادت مصادر أمنية تركية، أن عطلا تم اكتشافه في محرك القارب الذي يقلّ المهاجرين، وهو ما عزز إمكانية تعرضهم للغرق في ظل الظروف الجوية السيئة فيما لو انطلقت باتجاه عرض البحر.

وفتحت النيابة العامة في قضاء "قره بورون" بإزمير، تحقيقا حول الحادثة، حيث تم سجن 3 أشخاص من بين المشتبه بهم، وإخلاء سبيل الرابع.