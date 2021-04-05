أكار: قواتنا مستمرة في حماية حقوقنا ومصالحنا داخل وخارج تركيا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن القوات المسلحة التركية تواصل حماية حقوق ومصالح البلاد في الداخل والخارج.

جاء ذلك في كلمة لأكار الاثنين، خلال اجتماعه مع أعضاء من جمعية الضباط المتقاعدين في مقر الوزارة في أنقرة.

وأوضح أن القوات المسلحة ماضية في حماية حقوق ومصالح تركيا داخل وخارج البلاد، في كل من سوريا والعراق وقبرص وأذربيجان وليبيا وشرق البحر المتوسط والعديد من المناطق الجغرافية الأخرى.

وأضاف أنه إلى جانب حماية مصالح تركيا، تقدم القوات المسلحة التركية تضحية كبيرة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وحول البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية، بشأن اتفاقية "مونترو"، قال أكار: "نشر مثل هذا البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلباً على معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد أعدائنا".

وفي وقت سابق، الأحد، فتحت النيابة العامة بأنقرة تحقيقًا حول بيان الضباط المتقاعدين.