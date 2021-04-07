أردوغان: تدابير كورونا هدفها بضعة آلاف حالة يومياً تحضيراً لأيام أجمل بعد عيد الفطر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن هدف الحكومة من فرض تدابير ضد انتشار فيروس كورونا يتمثل بإراحة البلاد بشكل عام طيلة شهر رمضان المبارك والتحضير لأيام أجمل لما بعد عيد الفطر.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع رؤساء فروع حزبه العدالة والتنمية في الولايات التركية بمركز الحزب بالعاصمة أنقرة.

ولفت إلى أن الحكومة توجهت مجددًا إلى تشديد التدابير بسبب زيادة تهديد الفيروس مجددًا بعد اتخاذ خطوات لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف: "إذا تمكنا من تقليل عدد الإصابات إلى بضعة آلاف من خلال تدابيرنا في رمضان، فيمكننا حينها اللحاق بالموسم السياحي الذي سيبدأ في مايو/ أيار، وتحقيق نشاط تجاري سيتبع ذلك".

وأردف: "ليس من المهم قيام تركيا بتخفيف تدابير كورونا أو تغلبها على جائحة كورونا بمفردها، إنما المهم هو ألا نتأخر عن مستوى التعافي العام في العالم وخاصة المناطق التي تربطنا معها علاقات إنسانية وتجارية وثيقة".